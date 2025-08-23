Mucize değil emek ve bilimin gücü: Alevler orayı teğet geçti

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayarak ormana sıçrayan yangında, çevresindeki ağaçlar küle dönerken, düzenli bakımı yapılan 4,5 dönümlük zeytinlik zarar görmedi.

Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alınan yangında, 150 ağacın bulunduğu Hüseyin Havuççu’ya ait zeytinlik alevlerin ortasında adeta siper oldu.

Zeytinliğin kurtuluşu, sahip olduğu düzenli bakım sayesinde oldu. Çevresi temizlenen, ağaç dipleri sürülerek yabani otlardan arındırılan alan yangının ortasında adeta “yeşil ada” gibi kaldı.

"BAKIMSIZ OLSAYDI KÜL OLURDU"

Zeytinlik sahibi Hüseyin Havuççu, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Yangın rüzgarın etkisiyle hızla köye doğru geliyordu. Zeytinliğimin etrafındaki her yer yandı ama bizim ağaçlar kurtuldu. Çünkü önceden bakımını yapmıştık. Altlarını temizledik, toprağı sürdük. Sadece sıcaklıktan birkaç ağaç zarar gördü. Eğer bakımsız olsaydı hepsi kül olurdu”

ifadelerini kullandı.



