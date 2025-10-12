MSB'deki rüşvet operasyonunda 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen bir çalışmada, bakanlıktan talep edilen bazı izin belgeleri sürecinde çıkar sağlandığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında; 2’si meslekten ihraç edilmiş, 1’i emekli kamu personeli, 2’si bu kişilerin aile bireylerinden oluşan toplam 5 kişi ile 27 şirket temsilcisi hakkında "rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek" iddiaları ile gözaltı kararı verildi. DHA yapılan 'tespitler' üzerinden operasyonun yapıldığını aktardı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alınmış, böylece sayı 33'e çıkmıştı.

Son Dakika | Ankara'da rüşvet operasyonunda 32 gözaltı! Milli Savunma Bakanlığı detayı

9'U TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.