Motosikletli saldırganlar Samsun'da kurşun yağdırdı

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişi motosikletli saldırganların hedefi oldu. Sokak ortasında husumetlilerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan saldırganlar yakalandı. Saldırıyı düzenleyen 7 kişiden birinin 15 yaşında olduğu belirlendi.

2 KİŞİ MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta Kadir Y. ile Yusuf İslam C. saat 15.30 sıularında, 3 motosikletle gelen husumetlileri Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından çeşitli silahlarla ateş açıldı. Kadirhan Y. sağ dirsek, çene ve sol omzundan ağır, Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EN KÜÇÜĞÜ 15 YAŞINDA OLAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.’nin yaralılar tarafından darbedildiğinden dolayı olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.