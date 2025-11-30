Motosikletli saldırganlar Samsun'da kurşun yağdırdı

Yayınlanma:
Samsun'da motosikletli 7 saldırgan, husumetlilerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, en küçüğü 15 yaşında olan şüpheliler yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişi motosikletli saldırganların hedefi oldu. Sokak ortasında husumetlilerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçan saldırganlar yakalandı. Saldırıyı düzenleyen 7 kişiden birinin 15 yaşında olduğu belirlendi.

2 KİŞİ MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta Kadir Y. ile Yusuf İslam C. saat 15.30 sıularında, 3 motosikletle gelen husumetlileri Emrullah İ. (22), Ayhan S. (24), Kadirhan R. (18), Yahya S. (26), Salih Efe Ç. (18), Gürkan S. (20) ve B.S. (15) tarafından çeşitli silahlarla ateş açıldı. Kadirhan Y. sağ dirsek, çene ve sol omzundan ağır, Yusuf İslam C. ise kalçasından hafif yaralandı.

husumetlilerine-3-motosikletle-gelip-ate-1041004-308905.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MHP'li yöneticiden Orkun Özeller’e saldırı girişimi! Şehit yakınları engel olduMHP'li yöneticiden Orkun Özeller’e saldırı girişimi! Şehit yakınları engel oldu

EN KÜÇÜĞÜ 15 YAŞINDA OLAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. Silahlı saldırının, olaydan yarım saat önce Gürkan S.’nin yaralılar tarafından darbedildiğinden dolayı olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

