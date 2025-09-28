Motosikleti devrilen sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin bariyerleri aşarak boş alana savrulduğu kazada Cemil Bekfeluni (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesi tüneller bölgesinde meydana geldi. Kemer’den Antalya yönüne giden yabancı uyruklu Cemil Bekfeluni’nin kullandığı 07 BUR 411 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle savruldu.

Bekfeluni yolda metrelerce sürüklenirken, motosiklet bariyerleri aşarak yol kenarındaki boş alana uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Bekfeluni’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Bekfeluni’nin cansız bedeni, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

