Minibüsle çarpışmıştı: 17 yaşındaki motosikletliden acı haber

Tekirdağ Ergene'de, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Rıza Efe Kömür hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Efe Kömür, kullandığı motosikletle kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçti.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada karşı taraftaki yolda seyir halinde olan Necati K. yönetimindeki minibüs, motosiklete çarptı. Savrulan motosikletten düşen Kömür, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kömür, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, minibüs sürücüsü Necati K.'yi gözaltına aldığı ifade edildi.