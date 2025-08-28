Motosiklet traktöre çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında İncirliova-Koçarlı kara yolu Yazıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuşadası’nda çalıştığı otele gitmek üzere yola çıkan Kemal Gökçe’nin kullandığı 09 ARM 856 plakalı motosiklet, tali yoldan ana yola çıkış yapan Y.Ö. (40) idaresindeki 48 LT 264 plakalı traktörle çarpıştı.

YAPILAN TÜM MÜHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökçe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAKTÖR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan traktör sürücüsü Y.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.