Motosiklet tır sürücüsüne çarptı: Kurtulan olmadı...

Motosiklet tır sürücüsüne çarptı: Kurtulan olmadı...
Yayınlanma:
Dilovası'nda meydana gelen trafik kazasında, motosikletin yayaya çarpması ve ardından bir otomobile sürüklenmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 karayolunda trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden 26 yaşındaki H.U.'nun kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Z.S.'ye çarptı.

MOTOSİKLET SAVRULUP OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet, sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçtiGenç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçti

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü H.U. ile yaya Z.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öğretmenler Günü’nde kahreden haber: Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybettiÖğretmenler Günü’nde kahreden haber: Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

YAYA TIR SÜRÜCÜSÜ ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden yaya Z.S.'nin yolun karşı şeridinde park halinde bulunan tırın sürücüsü olduğu ve market alışverişi yapmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Atık yığını alev aldı: bir kamyonet kullanılamaz hale geldi
Atık yığını alev aldı: bir kamyonet kullanılamaz hale geldi
Bungalov dolandırıcılığına 23 tutuklama
Bungalov dolandırıcılığına 23 tutuklama