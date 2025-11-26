Motosiklet tır sürücüsüne çarptı: Kurtulan olmadı...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 karayolunda trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden 26 yaşındaki H.U.'nun kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Z.S.'ye çarptı.

MOTOSİKLET SAVRULUP OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet, sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü H.U. ile yaya Z.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAYA TIR SÜRÜCÜSÜ ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden yaya Z.S.'nin yolun karşı şeridinde park halinde bulunan tırın sürücüsü olduğu ve market alışverişi yapmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.