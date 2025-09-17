Motosiklet kazası bu kez polis memurunu hayattan kopardı

Yayınlanma:
Bolu’nun Mengen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, trafik polisi olan sürücü Talha Uluadaoğlu (27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mengen- Zonguldak karayolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde meydana geldi.

Mengen yönünden Devrek istikametine ilerleyen Talha Uluadaoğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Talha Uluadaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Uluadaoğlu’nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından mora götürüldü.

Öte yandan, Uluadaoğlu’nun Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

