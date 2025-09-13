Genç sürücünün hayatı bariyerde son buldu! Balçova'da motosiklet kazası
Yayınlanma:
İzmir'de motosiklet sürücüsü Rahmi Gülcan bariyerlere çarparak yaptığı kazada hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
İzmir’in Balçova ilçesinde, yaşanan feci kazada 28 yaşındaki Rahmi Gülcan hayatını kaybetti.
Saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında meydana gelen kazada Gülcan'ın kullandığı 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle Gülcan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi geldi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis çevre güvenliğini alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Gülcan’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
