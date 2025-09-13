Genç sürücünün hayatı bariyerde son buldu! Balçova'da motosiklet kazası

Genç sürücünün hayatı bariyerde son buldu! Balçova'da motosiklet kazası
Yayınlanma:
İzmir'de motosiklet sürücüsü Rahmi Gülcan bariyerlere çarparak yaptığı kazada hayatını kaybetti.

İzmir’in Balçova ilçesinde, yaşanan feci kazada 28 yaşındaki Rahmi Gülcan hayatını kaybetti.

Saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında meydana gelen kazada Gülcan'ın kullandığı 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı.

izmirde-bariyere-carpan-motosikletin-su-910919-270688-1.jpg

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Gülcan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

izmirde-bariyere-carpan-motosikletin-su-910918-270688-1.jpg

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis çevre güvenliğini alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

izmirde-bariyere-carpan-motosikletin-su-910920-270688-1.jpg

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Gülcan’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

