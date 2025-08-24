Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen oladya, edinilen bilgilere göre Ali Esen (56) yönetimindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki F.B.E. (27) ağır yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan yaralılar, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Esen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.B.E. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.