Motokuryenin önünü kesip darbetti: Saldırgan servis şoförü tutuklandı

Motokuryenin önünü kesip darbetti: Saldırgan servis şoförü tutuklandı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafikte tartıştığı motokurye M.K.’ya yumruk ve tekmeyle saldırarak darbeden servis aracı şoförü B.B., tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!

ÖNÜNÜ KESİP DARBETTİ

Servis aracı şoförü B.B. ile motokurye M.K. arasında trafikte tartışma çıktı. B.B., servis aracı ile önünü kestiği M.K.’yı tekme ve yumrukla darbetti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

M.K.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip motokuryeyi yumrukladığı görülüyor. Ayrıca şoförün tekme attığı motokuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin şoföre engel olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Türkiye
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de