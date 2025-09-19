Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada minibüs şoförü aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobil sürücüsüne yumruklarla saldıran minibüs şoförü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Yaşanan kavga anları ise yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.