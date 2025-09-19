Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!

Yayınlanma:
Bahçelievler’de otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

yolverme-1.jpg

Büyüyen tartışmada minibüs şoförü aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobil sürücüsüne yumruklarla saldıran minibüs şoförü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

yolverme-4.jpg

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Yaşanan kavga anları ise yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

yolverme-2.jpg

yolverme-3.jpg

Kaynak:DHA

