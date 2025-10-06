MOSSAD'a bilgi sattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistleri takip ederek İsrail İstihbarat servisi MOSSAD'a para karşılığı bilgi ve belgeler aktardığı tespit edilen Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), tarafından takibe alındıktan sonra İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Son dakika | MİT İsrail casusunu yakaladı

Son dakika | Mossad'a bilgi satan bir kişi daha yakalandı

İSRAİL İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in 'İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi' mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek'in aynı zamanda Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Avukat Tuğrulhan Dip'in de casusluk yapanlara bilgi sattığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gündür sorgulanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.