MOSSAD'a bilgi sattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), sağladığı istihbarat doğrultusunda Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik İsrail gizli servisi MOSSAD adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistleri takip ederek İsrail İstihbarat servisi MOSSAD'a para karşılığı bilgi ve belgeler aktardığı tespit edilen Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), tarafından takibe alındıktan sonra İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Son dakika | MİT İsrail casusunu yakaladıSon dakika | MİT İsrail casusunu yakaladı

Son dakika | Mossad'a bilgi satan bir kişi daha yakalandıSon dakika | Mossad'a bilgi satan bir kişi daha yakalandı

İSRAİL İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in 'İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi' mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek'in aynı zamanda Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Avukat Tuğrulhan Dip'in de casusluk yapanlara bilgi sattığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gündür sorgulanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim