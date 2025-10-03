Son dakika | Mossad'a bilgi satan bir kişi daha yakalandı

Son dakika... MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bugün erken saatlerde yakaldığı açıklanan ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştığı belirtilen Serkan Çiçek'in ardından bir şüpheliyi daha yakaladığı açıklandı.

Öğrenilene göre Mossad için casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

aa-20251003-39299995-39299994-mitten-mossad-casusu-dedektiflere-bilgi-satan-avukata-operasyon.jpg
Operasyon sonucu yakalanan Avukat Tuğrulhan Dip (AA)

BİRÇOK CASUSLA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Son dakika | MİT İsrail casusunu yakaladıSon dakika | MİT İsrail casusunu yakaladı

Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

VERİLER “PANELDEN” MOSSAD’A GİDİYOR

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

NE OLMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail’e çalıştığını tespit ettiği Serkan Çiçek’i bugün erken saatlerde “Metron Faaliyeti” adı verdiği operasyon ile yakalamıştı.

Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

