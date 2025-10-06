Mossad şüphelileri tutuklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Mossad'a bilgi sattıkları şüphesiyle yakalanan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Operasyon kapsamında Mossad için faaliyet yürüttüğü belirlenen Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip'in savcılık sorguları tamamlandı. "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece her iki zanlının da tutuklanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen ortak operasyonda İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile avukat Tuğrulhan Dip gözaltına alınmıştı.

MOSSAD'a bilgi sattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildiMOSSAD'a bilgi sattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" kurduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

BİLGİLER MOSSAD'A SATILIYOR İDDİASI

Avukat Tuğrulhan Dip'in ise Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlenmişti.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, yasa dışı sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı, onların da bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığının anlaşıldığı kaydedilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

