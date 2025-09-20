Mobilya alacaklara müjde! Bakanlık devreye girdi

Mobilya alacaklara müjde! Bakanlık devreye girdi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, artan şikâyetler üzerine mobilya satışında yeni düzenleme getirdi. Artık mobilyalar 2 yıl garantili ve 10 yıl bakım-onarım güvenceli olacak. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu zorunlu hale gelirken, firmalara servis istasyonu kurma şartı getirildi. 20 günü aşan tamirlerde para cezası uygulanacak.

Mobilya sektöründe artan tüketici şikâyetleri üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek.

Buna göre, tüm mobilyalar artık 2 yıl garantili ve 10 yıl bakım-onarım güvenceli olarak satılacak. Satışa sunulan her ürün için garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bulundurmak zorunlu hale gelirken, ithal mobilyalarda Türkçe kullanım kılavuzu şart koşuldu.

BÖYLE SATIŞ ARTIK YASAK

Yeni düzenlemeyle birlikte garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu olmayan ürünlerin satışı yasaklanacak. Aynı zamanda firmalara, ürünlerin kullanım ömrü boyunca servis hizmeti verme ve servis istasyonu kurma zorunluluğu getirilecek.

20 GÜN İÇİNDE TAMİR ETTİLER ETTİLER...

Düzenlemeye göre, bakım ve onarım işlemleri en fazla 20 gün içinde tamamlanmak zorunda olacak. Bu süre aşıldığında firmalara para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı ayrıca denetimlerin de sıkılaştırılacağını duyurdu.

Ekol TV'den Şeyma Kan'ın haberine göre; Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, uygulamayı olumlu bulduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Ürününüzde bir sorun olduğunda satıcının, kumaşı nasıl temizleyeceğinizi, ahşaba nasıl davranmanız gerektiğini açıkça belirtmesi gerekiyor. Tüketici bunu bilmeyebilir. Bu düzenleme ile hem tüketici hem üretici hem de satıcı mağduriyet yaşamayacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

