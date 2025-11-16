Mobil bankacılıkta yeni dönem! Para transferi zorlaşacak: Kimlik gibi kredi kartlarına da çip takılacak

Teknolojinin gelişmesi ile yeni yeni dolandırıcılık yöntemleri çiftçisinden profesörüne kadar herkesi hedef almaya devam ediyor. Bir anda boşalan hesaplar, yılların birikimlerinin bir anda buhar olması milyonların korkulu rüyalarından sadece biri.

MOBİL BANKACLIĞA BİYOMETRİK VERİLER EKLENECEK

Bu konuda şikayetler gelmeye devam ederken yeni bir teklif hazırlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre söz konusu dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaplara tanımlı olan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik özellikler de eklenecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

KİMLİK GİBİ KREDİ KARTLARINA DA ÇİP TAKILACAK

Yeni Şafak, söz konusu teklifin AKP tarafından hazırlandığını, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasını zorunlu olacağını bu düzenlemenin de 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiği kaydedildi.