MKE'deki casusluk skandalı Bakan Güler'in masasında! Ne yanıt verecek?

MKE'deki casusluk skandalı Bakan Güler'in masasında! Ne yanıt verecek?
Yayınlanma:
FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlamasıyla ASSAN Grup’a yönelik başlatılan gözaltı ve tutuklamaların ardından CHP'li Salıcı tarafından hazırlanan 12 soruluk soru önergesi Meclis'e sunuldu. MKE'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayla gündeme gelen casusluk skandalına ilişki Bakan Yaşar Güler'in vereceği yanıt bekleniyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma" suçundan tutuklandı.

Sayhan, emniyet ifadesinde çarpıcı detayları aktarırken MKE başkanlığı yaptığı dönemde gizli kalması gereken ihale bilgilerini başka kurumlara verdiği iddiasını reddetti.

Skandalın ardından yazılı soru önergesi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ASSAN Grup’ta yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili yanıt vermesi için Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na 12 soru yöneltti.

MKE'DEKİ CASUSLUK SKANDALI BAKAN GÜLER'İN MASASINDA!

Casusluk skandalını Meclis'e taşıyan Salıcı, “Birisi önceki istihbarat başkanı, birisi ürünün son kullanıcısı, diğeri ise şirketin denetiminden sorumlu makamda. En üst düzeydeki makamların, geçtiğimiz ay itibariyle bu kişiler hakkında yeteri kadar bilgisi yok muydu?” dedi.

Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve devamındaki faaliyetlerinin 5201 sayılı Kanun gereği Millî Savunma Bakanlığı’nın iznine tabi olduğunu hatırlatan Salıcı, "5202 sayılı Kanun’a göre de bu şirketlere ait tesislerde gizlilik dereceli projelerin hayata geçirilmesi için ‘tesis güvenlik belgesi’, gizlilik dereceleri yüksek bu projelerde görev alan yöneticiler ve çalışanlar için ise ‘kişi güvenlik belgesi’ alınması zorunludur. Bu belgeler MİT, Emniyet ve mülki idare birimlerinin yürüttüğü güvenlik soruşturmaları sonucunda verilmektedir” ifadelerini kullandı.

NE YANIT VERECEK?

Bakan Güler'in vereceği yanıtlar beklenirken Salıcı'nın yönelttiği sorular şöyle:

  1. "Millî Savunma Bakanlığı İsmet Sayhan, Emin Öner ve Gürcan Okumuş’a 'kişi güvenlik belgesi' vermiş midir?
  2. 'Kişi güvenlik belgesi' alma sürecinde İsmet Sayhan, Emin Öner ve Gürcan Okumuş hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum raporlanmış mıdır?
  3. Bu raporlarda kişilerin FETÖ veya yabancı ülkeler ile bağlantılı olduklarına dair bir tespit bulunmakta mıdır?
  4. ASSAN Grup’a bağlı faaliyet gösteren şirketlere 'tesis güvenlik belgesi' verilmiş midir?
  5. Millî Savunma Bakanlığı tarafından, yukarıda adı geçen kişilere 'kişi güvenlik belgesi', adı geçen şirkete ise 'tesis güvenlik belgesi' verildiyse, bu belgelerin geçerlilik tarihleri nedir?
  6. Millî Savunma Bakanlığı, ASSAN Grup’a bağlı ve 'tesis güvenlik belgesi' bulunan şirketler ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ni en son ne zaman denetlemiştir?
  7. Bu denetimlerde herhangi bir aykırılık ve güvenlik zafiyeti tespit edilmiş midir?
  8. Edildiyse, şirketlerden veya şirket çalışanlarından kaçının belgeleri iptal edilmiştir?
  9. Son beş yılda Milli Savunma Bakanlığı tarafından kaç kişiye 'kişi güvenlik belgesi', kaç firmaya 'tesis güvenlik belgesi' verilmiştir?
  10. Bu kişi ya da tesislerden kaçının belgeleri iptal edilmiştir?
  11. Savunma sanayii kuruluşlarından elde edilen gizli bilgi ve belgelerin özel şirketlere aktarılmasına ilişkin iddialar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yanısıra, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır?"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı