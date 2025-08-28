MKE'deki casusluk skandalı Bakan Güler'in masasında! Ne yanıt verecek?

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma" suçundan tutuklandı.

Sayhan, emniyet ifadesinde çarpıcı detayları aktarırken MKE başkanlığı yaptığı dönemde gizli kalması gereken ihale bilgilerini başka kurumlara verdiği iddiasını reddetti.

Skandalın ardından yazılı soru önergesi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ASSAN Grup’ta yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili yanıt vermesi için Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na 12 soru yöneltti.

MKE'DEKİ CASUSLUK SKANDALI BAKAN GÜLER'İN MASASINDA!

Casusluk skandalını Meclis'e taşıyan Salıcı, “Birisi önceki istihbarat başkanı, birisi ürünün son kullanıcısı, diğeri ise şirketin denetiminden sorumlu makamda. En üst düzeydeki makamların, geçtiğimiz ay itibariyle bu kişiler hakkında yeteri kadar bilgisi yok muydu?” dedi.

Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve devamındaki faaliyetlerinin 5201 sayılı Kanun gereği Millî Savunma Bakanlığı’nın iznine tabi olduğunu hatırlatan Salıcı, "5202 sayılı Kanun’a göre de bu şirketlere ait tesislerde gizlilik dereceli projelerin hayata geçirilmesi için ‘tesis güvenlik belgesi’, gizlilik dereceleri yüksek bu projelerde görev alan yöneticiler ve çalışanlar için ise ‘kişi güvenlik belgesi’ alınması zorunludur. Bu belgeler MİT, Emniyet ve mülki idare birimlerinin yürüttüğü güvenlik soruşturmaları sonucunda verilmektedir” ifadelerini kullandı.

NE YANIT VERECEK?

Bakan Güler'in vereceği yanıtlar beklenirken Salıcı'nın yönelttiği sorular şöyle: