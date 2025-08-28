MKE'deki casusluk skandalı Bakan Güler'in masasında! Ne yanıt verecek?
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma" suçundan tutuklandı.
Sayhan, emniyet ifadesinde çarpıcı detayları aktarırken MKE başkanlığı yaptığı dönemde gizli kalması gereken ihale bilgilerini başka kurumlara verdiği iddiasını reddetti.
Skandalın ardından yazılı soru önergesi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ASSAN Grup’ta yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili yanıt vermesi için Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na 12 soru yöneltti.
MKE'DEKİ CASUSLUK SKANDALI BAKAN GÜLER'İN MASASINDA!
Casusluk skandalını Meclis'e taşıyan Salıcı, “Birisi önceki istihbarat başkanı, birisi ürünün son kullanıcısı, diğeri ise şirketin denetiminden sorumlu makamda. En üst düzeydeki makamların, geçtiğimiz ay itibariyle bu kişiler hakkında yeteri kadar bilgisi yok muydu?” dedi.
Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve devamındaki faaliyetlerinin 5201 sayılı Kanun gereği Millî Savunma Bakanlığı’nın iznine tabi olduğunu hatırlatan Salıcı, "5202 sayılı Kanun’a göre de bu şirketlere ait tesislerde gizlilik dereceli projelerin hayata geçirilmesi için ‘tesis güvenlik belgesi’, gizlilik dereceleri yüksek bu projelerde görev alan yöneticiler ve çalışanlar için ise ‘kişi güvenlik belgesi’ alınması zorunludur. Bu belgeler MİT, Emniyet ve mülki idare birimlerinin yürüttüğü güvenlik soruşturmaları sonucunda verilmektedir” ifadelerini kullandı.
NE YANIT VERECEK?
Bakan Güler'in vereceği yanıtlar beklenirken Salıcı'nın yönelttiği sorular şöyle:
- "Millî Savunma Bakanlığı İsmet Sayhan, Emin Öner ve Gürcan Okumuş’a 'kişi güvenlik belgesi' vermiş midir?
- 'Kişi güvenlik belgesi' alma sürecinde İsmet Sayhan, Emin Öner ve Gürcan Okumuş hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum raporlanmış mıdır?
- Bu raporlarda kişilerin FETÖ veya yabancı ülkeler ile bağlantılı olduklarına dair bir tespit bulunmakta mıdır?
- ASSAN Grup’a bağlı faaliyet gösteren şirketlere 'tesis güvenlik belgesi' verilmiş midir?
- Millî Savunma Bakanlığı tarafından, yukarıda adı geçen kişilere 'kişi güvenlik belgesi', adı geçen şirkete ise 'tesis güvenlik belgesi' verildiyse, bu belgelerin geçerlilik tarihleri nedir?
- Millî Savunma Bakanlığı, ASSAN Grup’a bağlı ve 'tesis güvenlik belgesi' bulunan şirketler ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ni en son ne zaman denetlemiştir?
- Bu denetimlerde herhangi bir aykırılık ve güvenlik zafiyeti tespit edilmiş midir?
- Edildiyse, şirketlerden veya şirket çalışanlarından kaçının belgeleri iptal edilmiştir?
- Son beş yılda Milli Savunma Bakanlığı tarafından kaç kişiye 'kişi güvenlik belgesi', kaç firmaya 'tesis güvenlik belgesi' verilmiştir?
- Bu kişi ya da tesislerden kaçının belgeleri iptal edilmiştir?
- Savunma sanayii kuruluşlarından elde edilen gizli bilgi ve belgelerin özel şirketlere aktarılmasına ilişkin iddialar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yanısıra, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir inceleme veya soruşturma var mıdır?"