Mısır Çarşısı'nda kanlı hesaplaşma: Vurduğu adamın başında bekledi

Yayınlanma:
İstanbul Fatih’in en işlek noktalarından tarihi Mısır Çarşısı girişi, dün sabah saatlerinde dehşet verici bir cinayete sahne oldu. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, iş yeri sahibi A.U., uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'nda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, şüpheli B.A., tartıştığı esnaf A.U.’yu yanındaki tabancayla ateş ederek vurdu. Olayın en çarpıcı detayı ise saldırganın kaçmak yerine, kanlar içinde yerde yatan kurbanının başında bir süre beklemesi oldu. Çevredeki vatandaşların ve esnafın şaşkın bakışları arasında bekleyen saldırgan, olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerine teslim oldu.

3857598-58a46e4a3bc30f34d6257b8ec82eab16.jpg

GÖRGÜ TANIĞINDAN "TAMPON" MÜDAHALESİ

Olay anında saldırgana müdahale etmeye çalışan görgü tanığı Mustafa Acar, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Silah sesini duyup koştum. Elinden silahı almaya çalıştım ama vermedi. Ona, 'Silahı bankın üzerine bırak, yaralıya tampon yapayım' dedim. Kabul etti, silahı bıraktı. Yaralının üzerini çıkarıp müdahale ettim; kurşun sırtından girip karnından çıkmıştı. O sırada polisler gelip vuran kişiyi aldı."

'Miras' için anneannesini katletti: Cinayeti itiraf etti!'Miras' için anneannesini katletti: Cinayeti itiraf etti!

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan A.U., ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz esnaf, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çarşı girişinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, esnaf ve turistler büyük korku yaşadı.

3857598-c508505f7df611379030f8d4651fa5a3.jpg

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis tarafından etkisiz hale getirilen B.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İlk bilgilere göre cinayetin ekonomik bir anlaşmazlık sonucu işlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

