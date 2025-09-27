Mısır balyaları alev topuna döndü

Yayınlanma:
Mardin'in Derik ilçesinde mısır balyalarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyn bir nedenle yangın çıktı. İtafiye ekiplerin sevk edildiği bölgedeki yangına müdahale devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bayraklı Mahallesi yakınında bulunan bir enerji şirketine ait alanda, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre istiflenen mısır balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı.

mardinde-istiflenen-misir-balyalari-al-934468-277524.jpg

ALEVLERİN ARASINDA KALAN TANKER DE YANDI

Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

mardinde-istiflenen-misir-balyalari-al-934465-277524.jpg

TOMA DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Yangına İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi.

Yangında tonlarca mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

