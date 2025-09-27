Mısır balyaları alev topuna döndü

Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bayraklı Mahallesi yakınında bulunan bir enerji şirketine ait alanda, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre istiflenen mısır balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN TANKER DE YANDI

Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TOMA DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Yangına İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi.

Yangında tonlarca mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.