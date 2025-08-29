Minibüsle gelip oteli tarayan 5 şüpheli tutuklandı

Olay, 26 Ağustos'ta Sarayönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelde meydana geldi. Minibüsle gelen kar maskeli kişiler, otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra araçla kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, otelde hasar oluştu.

Polis ekipleri saldırının ardından başlattıkları çalışmada 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.