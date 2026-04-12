Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düzce Gölyaka'da servis minibüsüyle kafa kafaya çarpışan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökdeniz Demircan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Gökdeniz Demircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERVİS MİNİBÜSÜ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı Efteni Gölü yolu üzerindeki Hamamüstü köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökdeniz Demircan idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen bir servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircan, ambulansla Gölyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 22 yaşındaki genç, doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hasta almaya giden ambulans kara saplandıHasta almaya giden ambulans kara saplandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından servis minibüsünün sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın oluş nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü