Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Gökdeniz Demircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERVİS MİNİBÜSÜ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı Efteni Gölü yolu üzerindeki Hamamüstü köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökdeniz Demircan idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen bir servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircan, ambulansla Gölyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 22 yaşındaki genç, doktorların yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından servis minibüsünün sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın oluş nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)