Adana Seyhan'da dolmuş şoförü Orhan Gündüz, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırda yaşamını yitirdi.

ADANA'DA DOLMUŞ ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDA VURULDU

Saat 22.30 sıralarında Dağlıoğlu Mahallesi'nde seyir halindeki dolmuşun şoförü Orhan Gündüz, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan 47 yaşındaki Gündüz, içinde yolcu olmayan dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Silahlı saldırgan ise gecenin karanlığından faydalanıp ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olduğu belirlenen Gündüz, ambulansta kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün saldırıya uğradığı dolmuşta 6 kurşun izine rastlandı. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.