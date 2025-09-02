Minibüs çarpan küçük Ekrem hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Elazığ'da aniden yola çıkan 2 yaşındaki Ekrem Ankut, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Elazığ'da aniden yola atlayan Ekrem Ankut minibüsün çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

YOLA ATLAYAN ÇOCUĞA MİNİBÜS ÇARPTI

Öğle saatlerinde Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta seyir halindeki Kenan Ç. idaresindeki minibüs, aniden yola atlayan 2 yaşındaki Ekrem Ankut'a çarptı.

minibusun-carptigi-2-yasindaki-ekrem-ol-894439-265661.jpg

2 YAŞINDAKİ EKREM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde 2 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ankut'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Sürücü ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

minibusun-carptigi-2-yasindaki-ekrem-ol-894438-265661.jpg

Kaynak:DHA

