Milyonlarcası üretilmeden ele geçirildi! İstanbul'da akıl almaz uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu paylaştı. Yüz binlerce uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonun rakamları akıllara durgunluk verdi.

İSTANBUL'DA AKIL ALMAZ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi.

Buna göre, Zeytinburnu ve Sarıyer’de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hapı ele geçirdi.

MİLYONLARCASI ÜRETİLMEDEN ELE GEÇİRİLDİ!

Yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek, 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonların sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun.

Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”