Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, girdikleri bir evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın Eskişehir’de yakalandı. 3 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken çalınan ziynet eşyaları eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

İstanbul Tuzla’ya bağlı Aydıntepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir’e gittiği tespit edildi.

istanbul-tuzlada-2-milyon-liralik-ziy-921796-273905.jpg

ALTINLARI KİRLİ BEBEK BEZİNİN İÇİNE GİZLEMİŞLER!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalar sırasında İstanbul’daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

istanbul-tuzlada-2-milyon-liralik-ziy-921787-273905.jpg

Kaynak:DHA

