Milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldılar! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul Tuzla’ya bağlı Aydıntepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir’e gittiği tespit edildi.

ALTINLARI KİRLİ BEBEK BEZİNİN İÇİNE GİZLEMİŞLER!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalar sırasında İstanbul’daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

