Hırsızların ‘nöbet değişimi’ kamerada! Biri parayı aldı diğeri meyveyi

Olay, 17 Eylül gecesi Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir manavda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 02.00 sularında kapalı olan iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren iki şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin Türk Lirası'nı alarak olay yerinden ayrıldı.

Bu ilk hırsızlık olayından yaklaşık iki saat sonra, saat 04.00 sıralarında dükkana bu kez iki farklı şüphelinin girdiği tespit edildi. Kasada para bulamayan şahıslar, tezgahta bulunan bir miktar meyveyi alarak kaçtı. Her iki hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden dükkan sahibi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanda incelemelerde bulundu ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, görüntülerden kimliklerini tespit etmeye çalıştığı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.