Milli Savunma Bakanlığı'ndan İş İnsanı Halit Yukay için açıklama

Marmara Adası açıklarında 5 Ağustos’ta parçalanmış halde bulunan Graywolf isimli yatın sahibi İş İnsanı Halit Yukay’ın cansız bedenine kazadan 19 gün sonra ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin yürüttüğü aramalarda, Erdek açıklarında 68 metre derinlikte bir ceset tespit edildi. Parçalanmış tekneye sıkıştığı belirlenen bedenin Yukay’a ait olduğu değerlendiriliyor. Kimlik, çıkarıldıktan sonra netleşecek.

Sonuç olarak 19 gün süren aramaların ardından Yukay’ın cansız bedeni bulundu. Cesedin çıkarılması ve inceleme işlemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülecek.

Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSB) de çalışamalar için açıklama geldi.

MSB kaynakları şu bilgiyi verdi:

"Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir"

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İncelemelerde Graywolf’un kuru yük gemisi Arel 7 ile çarpıştığı belirlendi. Geminin ön kısmındaki sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örnekleri eşleşti. Geminin kaptanı C.T, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da tanık sıfatıyla ifade verdi. Tatlıtuğ, kazadan kısa süre önce Yukay’la telefonda konuştuğunu, hattın aniden kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını söyledi.