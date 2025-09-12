Milli Eğitim Bakanlığı'nda milyonlarca dolarlık "adrese teslim ihale" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve güvenliği artırma gerekçesiyle ülke genelindeki yaklaşık 3.500 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine 1 Aralık 2025'e kadar biyometrik kimlik doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirmesi, fahiş fiyat ve adrese teslim ihale iddialarını ateşledi. Masum bir güvenlik önlemi gibi sunulan kararın, aslında tek bir firmayı zengin etme planı olduğu ve kamuyu milyonlarca dolar zarara uğrattığı öne sürüldü.

AKIL ALMAZ FİYAT FARKI

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi, skandal iddialarının boyutunu gözler önüne serdi. Arpacı, piyasada birçok firmanın aynı özelliklere sahip biyometrik sistemleri 400–600 dolar aralığında sunabilmesine rağmen, bakanlık tarafından yetkilendirildiği iddia edilen tek firma olan Türk Telekom iştiraki İnnova Bilişim Çözümleri’nin aynı sistem için kurumlardan 4.500–4.800 dolar artı KDV talep ettiğine dikkat çekti.

Bu durumun, her bir kurumun sırtına yaklaşık 10 kat daha fazla maliyet yüklediği ve toplamda milyonlarca dolarlık bir fark yarattığı belirtildi. Arpacı, "Arada çok ciddi bir fark vardır. Bu durum yalnızca hizmet kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına da yol açmaktadır. Bir de okulların nakit ödemeye zorlandığı iddiası vardır. Bu kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.

BAKAN TEKİN'İN YANIT VERMESİ BEKLENİYOR

CHP’li Arpacı, tek bir firmaya verilen lisansın kamu yararına, şeffaflık ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in şu sorulara net bir şekilde yanıt vermesini istedi:

"Ülke genelinde kaç adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır? Bu okulların illere göre sayısı kaçtır? Öğrenci ve personel sayıları nedir?

32953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' doğrultusunda 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sistem için herhangi bir altyapı çalışması hazırlanmış mıdır?

Kurulacak biyometrik kimlik doğrulama sistemi için bu işi yapan firmalar hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Ülke genelinde bu işi yapabilecek firmaların sayısı nedir?

Okullarda bulundurulması zorunlu biyometrik kimlik doğrulama sisteminin maliyeti nedir?

Bakanlığınız tarafından kamuya bir yük binmemesi ve rekabetin korunması amacıyla bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız tarafından zorunlu tutulan biyometrik kimlik doğrulama sistemi için sadece Türk Telekom iştiraki olan 'İnnova Bilişim Çözümleri' isimli firmaya lisans verdiğiniz iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

İddia doğruysa ülke genelinde bu işi neden bir firmaya verme gereksinimi edindiniz? Bu firmayla ne gibi yakınlığınız bulunmaktadır? Firma yetkilileriyle bakanlıkta ya da başka bir yerde bir araya geldiğiniz doğru mudur?

Lisans verdiğiniz firma biyometrik kimlik doğrulama sistemini 15 Eylül 2025 tarihine kadar 4 bin 500 dolar artı KDV olarak fiyatlandırdığı ve 15 Eylül 2025 tarihinden sonra ise aynı işi 4 bin 800 artı KDV olarak fiyatlandırdığı iddiası doğru mudur? Bunun nedeni nedir? Kurulum fiyatının yüksek olması bir yana bir de okulları nakit ödemeye zorlamaktadırlar. Firma hakkında tarafınıza iletilen herhangi bir yazılı/sözlü şikayet olmuş mudur? Olmuşsa şikayetin konusu nedir, yapılan işlem ne olmuştur?

Ülkemizde bu işi yapan birçok firma varken ve aynı özellikleri sahip cihazları 400-600 dolar aralığında yapabilmelerine rağmen, lisans verdiğiniz İnnova Bilişim Çözümleri isimli firma bu işi neden 4 bin 500 dolara yapmaktadır? Arada çok ciddi bir fark yok mudur?