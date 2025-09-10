AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!

Halktv.com.tr / Nilay Abdal - Özel Haber

Bitlis’in Mutki ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İŞKUR üzerinden alınan personellerin AKP’li isimlerin yakınlarından oluştuğu öğrenildi. Yapılan personel alımlarının tamamı AKP yönetimi tarafından yapılırken işe alınan kişilerin belediye başkanlarının yakın akrabaları, AKP’li Belediye Meclis Üyelerinin ve AKP İl Genel Meclis Üyelerinin yakınları olduğu ortaya çıktı.

AKP MUTKİ İLÇE BAŞKANININ KIZI İŞE ALINMIŞ!

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne alınan personellerin içinde AKP Mutki İlçe Başkanı Oktay Orbay’ın kızı Ebru Orbay’ın da bulunduğu öğrenildi. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, personel listelerinin partililer tarafından hazırlandığı ve AKP’ye yakın isimlere yer verildiği bildirilirken işe alınanlar arasında belediye meclis üyelerinin çocukları ve torunlarının da bulunduğu ifade edildi.

“YAPTIKLARIYLA ADETA ÖVÜNEN BİR KİRLİLİKTEN ÖTEYE GİDEMEYİZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, “Bugün içinde AKP Yerel Yöneticileri, AKP İlçe Örgütü, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve AKP Üye ve yandaşlarından ibaret Mülki İdare Amirlikleri tarafından İŞKUR üzerinden kurumlarında ihtiyaç gösterilerek AKP örgütünün istem ve uygunluğu ile alımlar yapılmıştır. Birçok üniversiteli gencin ihtiyacı elzemken AKP siyasal anlayışının kirliliklerine tekrardan şahitlik etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan personel alımlarının tamamının AKP yönetimi tarafından yapıldığına dikkat çeken Yol, “Her gün hukuksuzluk ve haksızlıkla geçinen AKP siyasetinin, ülkenin en geri kalmış ilçesindeki uygulaması ciddi bir haksızlıkken yaptıklarıyla adeta övünen bir kirlilikten bahsetmekten öteye gidemeyiz. Bu uygulamalar demek ki ilin AKP’li vekili tarafından, AKP İl Yöneticileri ve Mülki Amirlerin rızası ile mümkün olmaktadır.” sözlerini sarf etti.





