Milletvekili kartıyla ALES'e alınmadı

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kamu Yönetimi alanında doktora yapmak için başvurduğu Akademik Personel Lisansüstü Sınavı’nda (ALES) yaşadığı olayı duyurdu. Geçen pazar günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde sınava girmek isteyen Karatutlu, TBMM’nin kendisine verdiği kimlik kartıyla sınava alınmadı.

"CUMHURBAŞKANI DA OLSA BU KİMLİKLE BU SINAVA GİREMEZ"

Karatutlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, master’ımı bitirmiştim, doktora programına katılmak için ALES’e başvurumu yaptım. Sınav yerim Osmangazi Üniversitesi'ydi. O gün üniversiteye giriş giriş belgem ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana verdiği kimlik kartıyla başvurumu yaptım. Fakat bina görevlisi bu kimlik kartıyla girilemeyeceğini belirtti. Kimlik kartının 3671 sayılı Yasanın ek 1. maddesi gereğince resmi kimlik hüviyetinde olduğunu belirtmeme rağmen bunu kabul etmedi. Hatta orada ‘Cumhurbaşkanı da olsa bu kimlikle bu sınava giremez’ şeklinde kendine özgüven gösteren tavırlar içinde bulundu. Kendisine, ben bir üst sorumlunun kim olduğunu sordum ve il sorumlusu olduğunu belirten Osmangazi Üniversitesi'nden bir hoca geldi, yine aynı şekilde bu kimlikle giremeyeceğimi söyledi. Akabinde ÖSYM Genel Merkezi ile telefonlaştılar. ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan'la görüşüldüğünü ve Cengiz Ceylan'ın da yine kabul edilmemem yönünde beyanatta bulunduğunu söylediler. 15 dakikalık bir müzakere sürecinden sonra Cengiz Ceylan tekrar arandı ve ısrarla söylememe rağmen bu kimlik kartıyla sınava alınmamam yönünde kendisinin beyanı oldu."

"SORUMLULAR İYİ EĞİTİLMELİ" VURGUSU

Karatutlu devamında, "Burada olay şudur; bir milletvekili sınava girme hakkını fevri davranışlar nedeniyle, bireysel davranışlar nedeniyle kaybetmiştir. Ama binlerce gencimizin de bunu yıllar içerisinde şahit olarak ben de yaşadım ama özellikle sorumlu kişilerin de iyi eğitilmesi kanaati bende oluştu." dedi.

Milletvekili Karatutlu, konuyla ilgili ÖSYM Başkanı ve Osmangazi Üniversitesi Rektörü ile görüştüğünü, Rektör’ün olayın yanlış olduğunu belirttiğini kaydetti. Karatutlu, son olarak bu konuyu TBMM’nin Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.