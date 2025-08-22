"Milet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Sivas'ta

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 49'uncusu Sivas'ta Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bugün Sivas’a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı’nda Özel’i CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer karşıladı.

Özel, gün içerisinde parti teşkilatıyla çeşitli temaslarda bulunurken, akşam saatlerinde vatandaşlarla buluşacak. CHP’nin Sivas mitingi bugün saat 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

TANAL'DAN ÇAĞRI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak vatandaşları Sivas'taki mitinge katılmaya davet etti. Tanal paylaşımında, "Bu akşam, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı sesimizi Sivas’tan yükseltiyoruz! Sandıktan kaçsanız da fildişi kulelerden bu milleti ezmeye çalışsanız da başaramayacaksınız! Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak!" ifadelerini kullandı.