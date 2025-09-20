Milas'taki orman yangınında 2'nci gün

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

Türkiye, yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Devasa hektarlıkta orman alanları küle döndü. Yangınları bir kısmı sıcak hava kaynaklı iken bir kısmının ise ya kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı ya da ormanda piknik ya da kamp yapan kişilerin bulundukları noktalardan ayrılırken ormana bıraktıkları çöplerden kaynaklı çıktığı belirlendi. Kasıtlı bir şekilde orman yangını çıkarak şahıslar hakkında adli işlem uygulandı.

Sıcak havalar geride kalmış ve serin havalar başlamışken, orman yangınlarının da sonunun gelmesi beklendi ancak hava durumundaki değişimler nedeniyle aşırı sıcaklar zaman zaman geri döndü. Bu nedenle de birçok noktada orman yangınları yeniden başladı.

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

42 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Milas Kıyıkışlacık’ta çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

