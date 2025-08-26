Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!
Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yakacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli sevk edildi.

Yangına ilk aşamada helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve su tankerleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını kontrol altına almak için mücadele sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı