Muğla'da orman yangını!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yakacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli sevk edildi.

Yangına ilk aşamada helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve su tankerleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangını kontrol altına almak için mücadele sürüyor.