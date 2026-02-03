Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can da gözaltına alınmıştı. Mika Raun Can, eşi ile birlikte Hollanda Amsterdam'da uyuşturuculu kek yediklerini söylemişti.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; bu ifadenin ardından gözaltına alınan Batuhan Can serbest bırakıldı.

Raun, savcılık ifadesinde 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte Hollanda'da uyuşturucu kullandığını şöyle ifade etmişti:

"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan Mika Raun Can'a fuhuş iddiası da yöneltilmişti. Can, savcılık ifadesinde iddiaya şöyle yanıt vermişti: