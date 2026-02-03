Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Uyuşturucu ve fuhuş iddiaları ile tutuklanan Mika Raun Can’ın eşi Batuhan Can, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Can'ın eşi Batuhan Can da gözaltına alınmıştı. Mika Raun Can, eşi ile birlikte Hollanda Amsterdam'da uyuşturuculu kek yediklerini söylemişti.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; bu ifadenin ardından gözaltına alınan Batuhan Can serbest bırakıldı.

Raun, savcılık ifadesinde 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte Hollanda'da uyuşturucu kullandığını şöyle ifade etmişti:

"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

Öte yandan Mika Raun Can'a fuhuş iddiası da yöneltilmişti. Can, savcılık ifadesinde iddiaya şöyle yanıt vermişti:

"Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili de savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiç bir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazanmadım.
Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. diyeceklerim bundan ibarettir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

