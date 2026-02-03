Ankara Yenimahalle Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta bugün saat 12.00 sularında yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Temelde meydana gelen göçükle beraber inşaattaki diğer işçiler yetkililere ihbarda bulundu. İhbarın üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

SURİYELİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı.

ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

Meydana gelen göçüğün ardından olay yerindeki polis ekipler şantiye şefini Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alındı. İnşaattaki göçük ile ilgili soruşturma devam ediyor.