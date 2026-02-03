TAV İnşaat'ın patronu Sani Şener serbest bırakıldı

Fransa’nın Lyon kentindeki havalimanında gözaltına alınan TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener serbest bırakıldı.

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Fransa’nın Lyon kentindeki havalimanında gözaltına alınmıştı. Şener, çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

TUNUS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI

Sani Şener, TAV Havalimanları’nın 2007 yılında Tunus’ta gerçekleştirdiği projelere yönelik, 2011 Arap Baharı sonrası başlatılan bir inceleme nedeniyle Lyon Saint-Exupéry Havalimanı’nda alıkonulmuştu. 30 Ocak’ta hakim karşısına çıkan Şener, yapılan hukuki değerlendirmelerin ardından 3 Şubat itibarıyla serbest kaldı.

TAV İnşaatın patronu Sani Şener'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!TAV İnşaatın patronu Sani Şener'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

"HAKSIZ VE ORANTISIZ UYGULAMA"

Şener’in ofisinden yapılan açıklamada, ünlü iş insanının 2022 yılı itibarıyla TAV Havalimanları’ndaki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatıldı. Bilgisine başvurulmak amacıyla yapılan gözaltı işleminin "haksız, mesnetsiz ve orantısız" olduğu savunulurken, Şener'in her türlü bilgi paylaşımına gönüllü olduğu vurgulandı. Sürecin, Türkiye ve Fransa hükümetleri tarafından da üst düzeyde takip edildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

