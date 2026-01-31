TAV İnşaatın patronu Sani Şener'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

TAV İnşaatın patronu Sani Şener'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!
Yayınlanma:
İş İnsanı Sani Şener, TAV Tunus yatırımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'da Lyon Havalimanı’nda gözaltına alındı. Şirket, gözaltını “haksız ve orantısız” olarak nitelendirdi.

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Fransa’nın Lyon kentindeki havalimanında gözaltına alındı.

Şener’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, gözaltı işlemi 19 Ocak’ta, 2007 yılında Tunus’ta yapılan havalimanı yatırımıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma, Aeroports de Paris’in yüzde 46,1 ortaklığı bulunan TAV Havalimanları Holding’in tamamına sahip olduğu TAV Tunus şirketi üzerinden yürütülüyor. Şener’in bu soruşturma kapsamında “bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak” gözaltına alındığı ifade edildi.

"ORANTISIZ MUAMELE"

Yapılan açıklamada, Sani Şener’in 2022 itibarıyla TAV Havalimanları Holding’deki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Sani Şener TAV Havalimanları Holding'deki tüm görevlerinden 2022 senesi itibarı ile ayrılmıştır. Ancak kendisinin halen uluslararası aktif, tanınmış ve güvenilir iş adamı kimliği ön plana çıkartılarak; esası Tunus'un 2011 senesi Arap Baharı ile başlayan siyasi dönüşüm sürecine ve önceki dönemde yapılan yatırımların soruşturulmasına yönelik, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Tunus konu edilerek açılmış bir soruşturma sebebi ile bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olmasının gerek yerel gerekse uluslararası hukuk bakımından da haksız, mesnetsiz ve orantısız bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Kendisi davet edilse severek elindeki tüm bilgileri paylaşmak üzere ilgili otoriteye bizzat gidecekken böyle bir muamele orantısızdır ve adil olmamıştır.”

Cengiz ve Kalyon Şam Havalimanı'nı 4 milyar dolara yapacak! Tom Barrack da oradaydıCengiz ve Kalyon Şam Havalimanı'nı 4 milyar dolara yapacak! Tom Barrack da oradaydı


Cumhuriyet'in haberine göre; gözaltı sonrası hem Türkiye hem de Fransa hükûmetlerinin konuyla ilgili en üst düzeyde temasta olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türkiye ve Fransa hükümetleri nezdinde en üst düzeyde ikili temaslar ve uluslararası ve yerel hukuk mahkemelerinde konu takip edilmekte ve en kısa sürede bu konunun nihayetlendirilmesi ve Sayın Sani Şener'in yurt dışı programına kaldığı yerden devam etmesi için gerekli girişimler yapılmaktadır” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!