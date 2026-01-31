TAV İnşaatın patronu Sani Şener'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı!

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Fransa’nın Lyon kentindeki havalimanında gözaltına alındı.

Şener’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, gözaltı işlemi 19 Ocak’ta, 2007 yılında Tunus’ta yapılan havalimanı yatırımıyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturma, Aeroports de Paris’in yüzde 46,1 ortaklığı bulunan TAV Havalimanları Holding’in tamamına sahip olduğu TAV Tunus şirketi üzerinden yürütülüyor. Şener’in bu soruşturma kapsamında “bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak” gözaltına alındığı ifade edildi.

"ORANTISIZ MUAMELE"

Yapılan açıklamada, Sani Şener’in 2022 itibarıyla TAV Havalimanları Holding’deki tüm görevlerinden ayrıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Sani Şener TAV Havalimanları Holding'deki tüm görevlerinden 2022 senesi itibarı ile ayrılmıştır. Ancak kendisinin halen uluslararası aktif, tanınmış ve güvenilir iş adamı kimliği ön plana çıkartılarak; esası Tunus'un 2011 senesi Arap Baharı ile başlayan siyasi dönüşüm sürecine ve önceki dönemde yapılan yatırımların soruşturulmasına yönelik, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Tunus konu edilerek açılmış bir soruşturma sebebi ile bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olmasının gerek yerel gerekse uluslararası hukuk bakımından da haksız, mesnetsiz ve orantısız bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Kendisi davet edilse severek elindeki tüm bilgileri paylaşmak üzere ilgili otoriteye bizzat gidecekken böyle bir muamele orantısızdır ve adil olmamıştır.”

Cumhuriyet'in haberine göre; gözaltı sonrası hem Türkiye hem de Fransa hükûmetlerinin konuyla ilgili en üst düzeyde temasta olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türkiye ve Fransa hükümetleri nezdinde en üst düzeyde ikili temaslar ve uluslararası ve yerel hukuk mahkemelerinde konu takip edilmekte ve en kısa sürede bu konunun nihayetlendirilmesi ve Sayın Sani Şener'in yurt dışı programına kaldığı yerden devam etmesi için gerekli girişimler yapılmaktadır” denildi.