MHP'li isim 'Cami avlusunda kaçak inşaat' var diyerek duyurdu: Ekipler harekete geçti!
Eski MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Tansel Elverdi, Alibeyli Camisi avlusuna yapılan inşaatın kaçak olduğunu iddia etti. Elverdi, yetkilileri göreve çağırdı. 25 Temmuz'da inşaatın kaçak olduğuna yönelik tutanak tutulduğu belirtildi.

Eski MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Tansel Elverdi, Alibeyli Camisi avlusuna yapılan inşaatın kaçak olduğunu iddia etti. Camide görev yapan hoca için lojman inşa edildiğini belirten Elverdi, "Camide avlu kalmadı, bırakın avluyu, caminin içinde ucube bir yapı inşa ediliyor" dedi.

Elverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alibeyli Camisi'nin avlusunda yapılan inşaatın kaçak olduğunu belirtti.

"RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILIYOR"

Tuvalet ve şadırvan üzerine din görevlisi için lojman yapılacağını bildiren Elverdi, "Camimizin din görevlisi hoca efendi tarafından ruhsatsız kaçak inşaat yapılıyor. Belediyeye şikayetimiz üzerine 25 Temmuz 2025 tarihinde kaçak inşaat ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Su basmanı seviyesi yarım kalan beton, 23 Ağustos 2025 Cumartesi döküldü. Bugün de kolonlar jet hızıyla dikilmiş maşallah. Buraya tuvalet ve şadırvan üzerine de hoca efendiye lojman yapacaklarmış. Camide avlu kalmadı, bırakın avluyu caminin içinde ucube bir yapı inşa ediliyor. Alibeyli Camisi'nde katliam var. Cami resmen katlediliyor. Yazık günah diyoruz, ilgilileri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

