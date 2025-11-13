MHP'li belediye başkanı 'görevi kötüye kullanmaktan' tutuklandı!

MHP'li belediye başkanı 'görevi kötüye kullanmaktan' tutuklandı!
Yayınlanma:
Konya Akören ilçesinin MHP'li belediye başkanı İsmail Arslan görevi kötüye kullanma suçu gerekçe gösterilerek tutuklandı!

Konya'da MHP'nin yönettiği Akören ilçesinin belediye başkanı İsmail Arslan'ın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin kan parasını belediyenin kasasından ödediği iddiası ile 2 gün öne tutuklandığı ortaya çıktı.

KAN PARASINI BELEDİYE KASASINDAN ÖDEMİŞ

Sözcü'de yer alan haber göre başkan Arslan 2021 yılında makam aracında bir trafik kazasına karıştı ve bu kazada bir vatandaş hayatını kaybetti. Arslan hayatını kaybeden vatandaş için 5 milyon 500 bin liralık kan parasını da belediyenin kasasından ödedi.

HAPİS KARARINDAN SONRA TESLİM OLDU

Arslan hakkında açılan soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı hapis cezası verildi. Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hapis cezası çıkınca Seydişehir'de teslim olan başkan Seydişehir Cezaevine konuldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA SONUCUNDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2021 yılında meydana gelen kaza Meram ilçesinde olmuş ve kaza Karaağaç Mahallesi çıkışı Hatunsaray Mahallesi girişinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelmişti. Kazada Bayram Ildız isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.

ŞEHİT BABASININ EVİNİ SATMAK...

2 gün önce tutuklanan belediye başkanı daha önce şehit babasının evini sattı iddiaları ile gündeme gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

