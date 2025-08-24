MHP’den Malazgirt talimatı: Ülkücü slogan yasak

MHP’den Malazgirt talimatı: Ülkücü slogan yasak
Yayınlanma:
MHP, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla partinin teşkilatlarına genelge gönderdi. Genelgede, partililere Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yansıtan sloganlar atılmaması ve etkinliklerde disiplin ile düzenin korunması talimatı verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla partinin teşkilatlarına bir genelge gönderdi.

Genelgede, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek resmi kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı ifade edildi.

Genelgede, Malazgirt Zaferi'nin "Anadolu'nun ebedî yurt edinilmesinde ve bin yıllık kardeşlik hukukunun tescilinde önemli bir tarihi olaya işaret ettiği" vurgulandı. Bu yılki kutlamaların, terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlarla örtüşen bir döneme denk geldiği de ifade edildi.

MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlara da yer verilen genelgede, katılımcıların organizasyona uygun şekilde hareket etmesi, kutlamaların düzen ve disiplin içinde gerçekleşmesini sağlamak ve kamuoyuna doğru mesajın iletilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“Ev sahibi olması hasebiyle görevli teşkilatlarımız, Bitlis ve Muş il başkanlıklarımızdır.

Bitlis ve Muş il başkanlıklarımıza birinci derecede destek verecek teşkilatlarımız Ağrı, Bingöl, Batman, Siirt ve Van il başkanlıklarımızdır. Bu illerimiz dışındaki il başkanlıklarımızın katılımı, isteğe bağlıdır.

Kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir.

Şüphemiz yok ki dava arkadaşlarımız, milletimizin güzel insanları, 25-26 Ağustos'taki kutlamalarda Türkiye'nin şeref, haysiyet ve itibarına yakışır şekilde davranacaklardır. Millî değerlerimize yaraşır surette, millî kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 26 Ağustos'u gölgelemeye karartmaya, muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir.

Malazgirt'te düzenlenecek program, partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. O bakımdan milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında; parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacaktır. Sadece Türk bayrağı taşınacaktır.

Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'i yansıtan sloganlar atılmayacaktır.

Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma ve kaynaşma sağlanacak, kardeşlik ve millî ruhun beklentileri sadakatle ifa ve izhar edilecektir.

Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 25-26 Ağustos günü, program alanına intikalden ayrılış anı da dâhil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir. Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

