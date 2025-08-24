MHP’den Malazgirt talimatı: Ülkücü slogan yasak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla partinin teşkilatlarına bir genelge gönderdi.

Genelgede, 25-26 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek resmi kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı ifade edildi.

Genelgede, Malazgirt Zaferi'nin "Anadolu'nun ebedî yurt edinilmesinde ve bin yıllık kardeşlik hukukunun tescilinde önemli bir tarihi olaya işaret ettiği" vurgulandı. Bu yılki kutlamaların, terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlarla örtüşen bir döneme denk geldiği de ifade edildi.

MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlara da yer verilen genelgede, katılımcıların organizasyona uygun şekilde hareket etmesi, kutlamaların düzen ve disiplin içinde gerçekleşmesini sağlamak ve kamuoyuna doğru mesajın iletilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, MHP teşkilatlarının etkinliklerde dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: