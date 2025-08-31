MHP'den infaz sistemi açıklaması: Amaç değil araçtır

MHP'den infaz sistemi açıklaması: Amaç değil araçtır
Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "günün infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayışın terk edildiğini, yerini mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerini hedefleyen eğilime bıraktığını" belirterek, "Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin" ifadesini kullandı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda, cezanın kendisinin bizatihi bir amaç değil, cezadan beklenen amaçları elde etmek için kullanılan bir araç olduğunu belirtti.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cezalandırmayla ulaşılmak istenen, ceza yaptırımı tehdidiyle vatandaşların kanuna uygun davranma eğilimlerini arttırmak, bireylerin gelecekte başka bir suç işlemesini engellemek, en önemli ve esas olan amaç ise mahkumların yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle, günümüz infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayış terk edilerek yerini mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerini hedefleyen eğilime bırakmıştır.

Ceza politikası da mahkûmları sosyalleştirme amacına dönük bir değişim geçirmiş olup, mahkumların, sosyal hayata hızlıca adapte olabilmeleri, sosyal sorumluluk bilinci içinde suçtan uzak kalarak hayatlarını sürdürebilmeleri, sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri çağdaş infaz rejiminin temel amacı haline gelmiştir. Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

