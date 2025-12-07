MHP’den Bakan Yerlikaya’ya bir eleştiri daha! Konu: Barzani görüntüleri

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri ve eski Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma uzun namlulu silahlarını kuşanmış üniformalı korumaları ile gelmesi büyük bir krize yol açmıştı. Söz konusu görüntüler büyük tepkilere yol açarken hem vatandaşlar hem de AKP-MHP kanadı yaşananları eleştirdi.

“OLAYLARIN MİLLET VE DEVLET İÇİN YÖNETİLDİĞİ BİR YAKLAŞIMA İHTİYAÇ VARDIR”

Koruma krizine bir eleştiri de MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy’dan geldi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyanın anlık beğeni düzeyine göre gündem belirleyen bir zihniyet, kaçınılmaz olarak olayların öznesi değil nesnesi haline gelir. Bu yaklaşım, toplumsal reflekslerin, kitle kültürünün eğilimlerine göre hareket eder, meselelerin altındaki sebeplere inemez aksine meselelerin görünürlüğünü kaybetmesine sebep olur.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, “Oysa; devlet makamlarındaki karar vericilerin, sosyal medyanın geçici dalgalarına göre hareket etmelerinden ziyade; sağduyulu analiz, stratejik öngörü ve değerlendirmeye dayanan bir yaklaşım benimsemesi şarttır” diyen Ersoy, “Olayların yönettiği değil olayların millet ve devlet için yönetildiği bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.” sözlerini sarf etti.

“SÜRECİ YÖNETEMEYENLER BİR KABAHATLİ BULUP KONUYU KAPATSALAR DA…”

Açıklamasında “Son günlerdeki asayiş sorunları başta olmak üzere Şırnak’taki sempozyum vesilesiyle kamuoyuna yansıyan ve milli vicdanı rahatsız eden görüntülerin ortaya çıkmasındaki süreç yönetimi ve buna benzer pek çok tartışmalarda da yine olayların nesnesi görüntüsü verilmiştir.” ifadelerini kullanan Ersoy, “Süreci yönetemeyenler alt düzeyde bir kabahatli bulup konuyu kapatsalar da hakikat ortada durmaya devam edecektir!” sözleriyle yaşananları eleştirdi.