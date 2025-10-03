Mezarlıktaki ağaçları satışa çıkardılar! 4 bin 566 ağaç kesilecek

Yayınlanma:
Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda bulunan ve kabristanlara zarar verdiği iddia edilen binlerce ağacın kesilerek satılması yönünde bir karar aldı. Bu karar, belediyenin resmi duyurusu ile kamuoyuna yansıdı ve yaklaşık 2 milyon TL'lik bir gelir beklentisi içeriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan mezarlıklardaki 4 bin 566 ağacın kesilip satılmasına karar verdi. Belediyenin bu karara gerekçe olarak sunduğu temel iddia, söz konusu ağaçların zamanla büyüyerek mezar taşlarına ve mezar alanlarına zarar vermesi. Yapılan duyuruda, kesim ve satış işlemlerinin bu nedenle gerçekleştirileceği belirtildi.

SATIŞ VE İHALE DETAYLARI

Kesilecek olan ve "çam grubu" olarak kaydedilen 4 bin 566 ağaç için belirlenen peşin satış bedeli 1 milyon 976 bin TL'dir. Samsun Büyükşehir Belediyesi, satışın açık teklif usulüyle yapılacağını ve ihalenin 9 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da belediyenin ek hizmet binasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

BELEDİYE BÜTÇESİNE GELİR SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı resmi bir ihale ilanıyla duyuruldu. İhale, belediyenin mülkiyetindeki mezarlıklarda bulunan ağaçları kapsıyor ve satış işlemiyle belediye bütçesine gelir sağlanması hedefleniyor. Karar, mezarlıklardaki yeşil dokunun korunmasını savunan çevre duyarlılığına sahip vatandaşlar arasında endişe ve tartışmalara yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

