Mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişi hastanelik oldu

Mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişi hastanelik oldu
Yayınlanma:
Rize’de, katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde meydana geldi.

Bayram Yemeğinden Zehirlendiler 75 Kişi Hastanelik Oldu!Bayram Yemeğinden Zehirlendiler 75 Kişi Hastanelik Oldu!

94 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Rize İl Sağlık Müdürlüğünce açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Muradiye Beldesi Delihasan Mahallesi’nde bir vatandaşın evinde verilen yemek sonrası, tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi sonucu toplam 94 vatandaşımız bulantı ve kusma şikayetleriyle ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreci yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır” denildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DEMİRAL'DAN HASTANEYE ZİYARET

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, kentte mevlit yemeği sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Demiral, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, tedavi gören 94 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Başkentte feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı