Metrobüs yolunda facia! Tekerlekli sandalyeli yolcu hayatını kaybetti

Yayınlanma:
İstanbul Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen 57 yaşındaki Hüseyin C., gelen metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, metrobüsün ani fren yapması nedeniyle içerideki iki yolcu da yaralandı.

İstanbul Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda dün öğleden sonra meydana gelen kaza, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde ilerleyen şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye (57) çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ile metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan Cabir D. ve Ebrar N.K. isimli iki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hüseyin C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kameradaZincirleme kazada 2 kişi can verdi! Dehşet anları kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

