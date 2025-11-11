Metrobüs seferleri tamamen durdu

İstanbul'da sabah saatlerinde Avcılar'da meydana gelen metrobüs arızası, şehrin en önemli ulaşım hatlarından birinde seferlerin aksamasına neden olarak binlerce vatandaşı mağdur etti. İşe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Söğütlüçeşme yönünde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Arızanın günün en yoğun saatlerinde meydana gelmesi, metrobüs hattında seferlerin durma noktasına gelmesine yol açtı. Arıza nedeniyle hem metrobüs yolunda hem de duraklarda uzun araç kuyrukları ve insan kalabalığı oluştu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Metrobüs hattındaki aksaklık, işe ve okula yetişmeye çalışan binlerce vatandaşı olumsuz etkiledi. Duraklarda uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular zor anlar yaşadı. Arızalanan metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

İETT'DEN AKSAKLIK AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan sorunun bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir."

İETT, sorunun çözümü için ekiplerin anında müdahale ettiğini ve hattaki yoğunluğun bu arızadan kaynaklandığını vurguladı.