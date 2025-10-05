Meteorolojiden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!

Meteorolojiden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Yayınlanma:
Meteorolojinin günlük hava tahmin raporundan pazar planı yapan İstanbullulara kötü haber geldi. Rapordaki bilgilere göre Bursa, İstanbul, Sakarya, İzmir, Muğla, Bartın, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0612buyuk.png
hava durumu

HAVA SICAKLIKLARI BATIDA MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uzman isim İstanbul için tarih verdiUzman isim İstanbul için tarih verdi

Öte yandan rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti