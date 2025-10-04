Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde özellikle Muğla’nın doğusu ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güney kesimlerinde rüzgârın yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış var. Muğla’nın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Antalya çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

İç Anadolu

Batısı yer yer çok bulutlu. Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney ve batısında rüzgâr kuvvetli esecek.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçecek.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçecek.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçecek.