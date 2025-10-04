İstanbul’da sağanak: İki ilçede caddeleri su bastı

Yayınlanma:
İstanbul’da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Maltepe ve Üsküdar'da bazı cadde ve sokakları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sıcak havalara sağanak molası! Meteoroloji ve AKOM tarihi açıkladıİstanbul'da sıcak havalara sağanak molası! Meteoroloji ve AKOM tarihi açıkladı

BAZE CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

yeni-proje-34.jpg

Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağış nedeniyle suyla dolarken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Maltepe ve Üsküdar'da bazı caddeler suyla doldu. Su baskını nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Trafikte yoğunluk yaşandı.

yeni-proje-35.jpg

ÇANAKKALE'DE DOLU YAĞIŞI

Çanakkale’de ise akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

